Фестиваль тайги впервые проходит в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Фестиваль тайги открылся в воскресенье на нескольких площадках во Владивостоке и в районах Приморья. Отдельный экологический фестиваль, целиком посвященный богатству Уссурийской тайги, проходит впервые, сообщила ТАСС пресс-секретарь Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Елена Старостина.

"Фестиваль тайги (TaigaFest), впервые организованный НКО "Тихоокеанский туристический союз" при поддержке Амурского филиала WWF России, призван обратить внимание жителей и гостей Приморья на уникальность Уссурийской тайги. TaigaFest пройдет на нескольких площадках Владивостока и края, объединяя организации из различных сфер, от гастрономии до туризма", - отметила представитель Амурского филиала фонда.

Программа фестиваля, который продлится с 24 сентября по 1 октября, включает в себя мероприятия на самую разную тематику - от экологии до гастрономии. В течение недели на базе Молодежной библиотеки "БУК" во Владивостоке будет проводиться лекторий на тему экологии, ответственного природопользования и истории освоения тайги, а также пройдет выставка работ приморских фотохудожников, которая покажет труднодоступные красоты лесной части Приморского края.

Частью фестиваля стала гастрономическая неделя, в которой приняли участие 16 ресторанов Владивостока и Уссурийска. Их гости с воскресенья смогут продегустировать оригинальные блюда из дикого мяса (изюбр, олень, косуля, кабан) и рыбы (ленок, хариус, таймень, голец, мальма), оценить вкус новых соусов из диких ягод.

Кульминацией фестиваля станет праздник в Шкотовском районе Приморья 1 октября. Здесь развернется ярмарка, главными участниками которой станут производители таежного меда, а также пройдут мастер-классы по столярному делу и "таежной икебане" - составлению букетов из произрастающих в лесу растений. Ожидается, что его посетят не менее 3 тыс. гостей.

"Фестиваль Тайги - прекрасный повод способ ознакомить жителей и гостей края с уникальными богатствами приморской природы, дать возможность оценить ее дары, а также просто проникнуться атмосферой вдохновляющей дикой таежной красоты. Поэтому надеемся, что TaigaFest отразит весь калейдоскоп вкусов, свойственных только нашему краю, а также подарит отличный осенний праздник гостям и жителям Приморья", - сказала директор АНО "Туристско-информационного центра Приморского края" Дарья Гусева, отметив необходимость проведения еще одного фестиваля. Предполагается, что новый фестиваль привлечет внимание туроператоров к созданию таежных туров, а жителей края - к проблемам охраны природы в регионе.