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Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра

Общество
24 сентября, 6:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 24, сентября. /ТАСС

Во главе шествия двигались десять новых автомобилей и пять квадроциклов

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Колонна новой техники, предназначенной для охотнадзора Приморья, открыла в воскресенье карнавальное шествие в честь Дня тигра во Владивостоке. Десять автомобилей и пять квадроциклов сразу после праздника отправятся в районы края.

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"Во главе шествия двигались десять новых автомобилей и пять квадроциклов, передаваемые Центром "Амурский тигр" охотнадзору Приморского края. Ключи от техники инспекторам охотнадзора вручит помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко. На все машины нанесены изображения хозяина тайги - амурского тигра, а также опознавательные знаки службы, отвечающей за соблюдение порядка и законов охоты в ареале обитания амурского тигра", - рассказала пресс-секретарь Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурскйи тигр" Альбина Кабалик.

По ее словам, техника будет использоваться для патрулирования охотничьих угодий и проведения антибраконьерских рейдов.

Карнавальное шествие - кульминация традиционного празника Приморья - Дня тигра. Около 10 тыс. человек в костюмах тигров и леопардов или с обязательной черно- оранжевой символикой праздника прошли в субботу по главным улицам Владивостока. Затем праздник продолжился на центральной площади города, где пройдут выступления творческих коллективов Приморья и викторины на темы экологии и охраны редких видов. Завершится праздник концертом, на котором выступят группы STARCARDIGAN, "Листья Травы" и "Би-2".

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С идеей проведения Дня тигра во Владивостоке выступил в 2000 году писатель и охотовед Владимир Тройнин. Его инициативу поддержали фонд "Феникс" (Владивосток), Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF), Международный фонд защиты животных (International Fund for Animal Welfare, IFAW) и американское Общество сохранения диких животных (Wildlife Conservation Society, WCS). Традиция чествования хищника зародилась в столице Приморского края не случайно. Именно в этом регионе находится основной ареал обитания амурского тигра, который является символом города и края.

В этом году программа праздника заняла два дня. В субботу, 23 сентября, во Владивостоке состоялись посвященные празднику марафон и торжественное собрание. В городе Уссурийске в этот день открыли первый в России памятник сотрудникам охотнадзора.

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