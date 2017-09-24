В Приморском океанариуме погибла белуха

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Белуха погибла в Приморском океанариуме на острове Русском, запутавшись в снасти, которые штормом занесло в вольер на открытой воде, сообщила пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

"На базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным", - сообщила Молчанова.

По ее словам, другие млекопитающие-обитатели базы не пострадали, специалисты дополнительно укрепляют открытый вольер.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" на острове Русский открылся в начале сентября. Главное здание площадью 35 тыс. квадратных метров объединяет 500 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих.

В океанариуме можно увидеть обитателей вод Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка, холодных полярных океанов, теплых тропических рек и морей. Океанариум входит в структуру Российской академии наук и предназначен, в первую очередь, для проведения научных исследований.