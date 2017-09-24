Военные на Урале вручили сыну фронтовика удостоверения к боевым наградам ВОВ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил удостоверения к ордену Красной Звезды и медали "За отвагу" сыну сержанта Кобрылева Андрея Ильича, участвовавшему в боях Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе округа.
"Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий в ходе приема граждан по личным вопросам передал удостоверения к неврученным ордену Красной Звезды и медали "За отвагу" сыну сержанта Кобрылева Андрея Ильича, участвовавшему в боях при обороне Кавказа. Восстановленная справедливость поможет людям получить положенные социальные льготы. Военные комиссариаты проводят работу по поиску родственников фронтовиков, которые не получили заслуженные награды по различным причинам", - отметили там.
По данным ЦВО, младший сержант Кобрылев Андрей Ильич, наводчик минометной батареи отдельного конно-артиллерийского дивизиона, участвуя в боях за перевал Чипер-Азау в сентябре 1942 года, показал себя стойким и бесстрашным бойцом.
"Огнем его миномета были уничтожены минометный и два пулеметных расчета, за это он награжден медалью "За отвагу". Также гвардии сержант Кобрылев со своим расчетом выехал на открытую позицию и огнем прямой наводкой отразил контратаку противника, уничтожив до 60 гитлеровцев, приказом от 29 сентября 1943 года награжден орденом Красной Звезды", - уточнили в пресс-службе.