Посетившая Курилы с безвизовой поездкой японская делегация вернулась на Хоккайдо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Группа бывших японских жителей Южных Курил, которые в субботу посетили острова, прибыв на них чартерным рейсом, благополучно вернулись на Хоккайдо после того, как из-за непогоды были вынуждены остаться на островах на ночь. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в МИД Японии.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Накасибэцу (префектура Хоккайдо - прим. ТАСС)", - отметили в японском внешнеполитическом ведомстве.

В субботу утром группа японцев из 68 человек, в которую, в частности, входили бывшие жители Южных Курил и их родственники, вылетела из аэропорта Накасибэцу. Совершив промежуточную остановку на Кунашире и высадив там часть делегации, самолет проследовал на Итуруп. На обратном пути из-за непогоды ему не удалось совершить посадку на Кунашире, чтобы забрать часть делегации, и самолет вынужденно вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска. Таким образом японская делегация, разделенная на две части, провела ночь на территории РФ.

В субботу группа, побывавшая на Итурупе в рамках безвизовых обменов, не смогла забрать часть делегации на острове Кунашир из-за погодных условий. Часть японской делегации, посещавшая Итуруп, провела ночь в гостиницах Южно-Сахалинска.

Чартерный рейс на Курильские острова должен был состояться в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия. Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.