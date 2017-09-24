Мемориальный музей мира в Хиросиме посетили 70 млн человек

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. 70 млн человек посетили Мемориальный музея мира в Хиросиме, посвященный атомной бомбардировке этого города в 1945 году. Об этом в воскресенье сообщила администрация музея.

70-миллионным посетителем музея стала девушка из города Кусацу (префектура Сига), получившая от музея памятные сувениры. Директор музея Кендзи Сига высоко отметил растущий интерес к экспозиции как со стороны японских жителей, так и со стороны иностранных туристов. "Мы продолжим рассказывать людям всего мира о том, какой ужас несет с собой ядерное оружие", - отметил он.

Ранее в июле в беседе с корреспондентом ТАСС Кендзи Сига рассказал, что число посетителей Мемориального музея мира в Хиросиме увеличилось на треть после того, как в прошлом году в нем побывал занимавший в то время пост президента США Барак Обама. Он стал первым американским лидером, посетившим Хиросиму - один из двух японских городов, подвергшихся атомным бомбардировкам США в 1945 году.

В настоящее время музей проходит масштабное обновление, которое, как ожидается, завершится к осени будущего года.