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Очередь в детсады Владикавказа для детей от 3 до 7 лет ликвидируют в 2018 году

Общество
24 сентября, 11:05 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 24, сентября. /ТАСС

Глава администрации местного самоуправления города Борис Албегов сообщил, что уже в декабре во Владикавказе откроются восемь групп на 230 мест

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Владикавказа (Северная Осетия) ликвидируют очередь для детей от 3 до 7 лет в детские сады города в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа Борис Албегов.

Интервью

Борис Албегов

Борис Албегов: в 2018 году во Владикавказе отремонтируют рекордное количество дорог

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"Мы ликвидируем в 2018 году очередь с 3 до 7 лет, очень постараемся. Уже в декабре откроем детсады, которые создаем при школах", - сказал он.

По словам градоначальника, уже в декабре во Владикавказе будут открыты восемь групп на 230 мест. Они будут создаваться при городских школах.

Всего в настоящее время в этой возрастной группе городу не хватает 340 мест, а в ясельных группах - около 7 тыс. мест.

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