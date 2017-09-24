Очередь в детсады Владикавказа для детей от 3 до 7 лет ликвидируют в 2018 году

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Владикавказа (Северная Осетия) ликвидируют очередь для детей от 3 до 7 лет в детские сады города в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа Борис Албегов.
"Мы ликвидируем в 2018 году очередь с 3 до 7 лет, очень постараемся. Уже в декабре откроем детсады, которые создаем при школах", - сказал он.
По словам градоначальника, уже в декабре во Владикавказе будут открыты восемь групп на 230 мест. Они будут создаваться при городских школах.
Всего в настоящее время в этой возрастной группе городу не хватает 340 мест, а в ясельных группах - около 7 тыс. мест.