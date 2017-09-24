Самый масштабный в СКФО детский развлекательный парк появится во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Владикавказа планируют создать самый масштабный на Северном Кавказе развлекательно-детский кластер "Алания парк". Об этом в интервью ТАСС сообщил глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов.

"Это, безусловно, будет самым лучшим детским развлекательным комплексом на юге России. По плану в него будут включены планетарий, ледовый каток, 3D-кинотеатр, горки, аквапарки и многое другое", - сказал он.

В настоящее время в бюджет города заложены 5 млн рублей на составление генплана и на подвод коммуникаций к границам объекта.

Также подготовлен фильм-презентация проекта, где подробно указаны все объекты кластера.

В перспективе начнется поиск инвесторов.