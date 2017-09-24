Эксперт: Дагестан хорошо адаптирован для туристов с ограниченными возможностями здоровья

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Дагестан полностью адаптирован для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС в воскресенье заявила руководитель программы "Региональное развитие" фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Елена Гелескул.

24 сентября является Международным днем глухих.

"Республика Дагестан полностью адаптирована для туристов с ограниченными возможностями здоровья. В будущем республика может стать одним из лидеров среди регионов по сотрудничеству в части проведения работы со слепоглухими людьми. В этом мы убедились после проведения первой Всероссийской недели культуры и реабилитации слепоглухих в Дагестане", - сказала Гелескул.

Неделя культуры и реабилитации слепоглухих

"Мы долго выбирали регион для проведения Всероссийской недели культуры и реабилитации слепоглухих и в какой-то момент остановились на Дагестане, где очень тесно сотрудничаем с местными обществом слепых и обществом глухих. И к тому же тут есть и море, и погода хорошая, и есть что посмотреть: природа, колорит местный", - отметила собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, в Дагестане проводится "значительная работа по части обеспечения досуговых центров, открыт центр компьютерной грамотности и волонтерских курсов".

Елена Гелескул рассказала, что Всероссийская неделя культуры и реабилитации слепоглухих прошла в Дагестане с 10 по 16 сентября и собрала со всей страны около 200 подопечных фонда "Со-единение", который организовал это мероприятие.

"Участники недели заехали 10 сентября. Уже на следующее утро мы поехали на Сулакский каньон. Непосредственно слепоглухих с сопровождающими было где-то 190 человек. Это без учета волонтеров и организаторов, а со всеми вместе - больше 200 человек. У нас были представители 21 региона, в том числе из Хабаровска, Новосибирска, Тюмени, Перми, Краснодара, Санкт-Петербурга и т.д.", - сообщила она.

"Подготовка к проведению мероприятия началась еще в прошлом году. За это время программу меняли неоднократно, потому что первоначальный ее вариант был очень плотный, и, с учетом потенциального контингента участников мероприятия, многим из них было бы тяжело. Хотя, например, в ауле Кубачи, несмотря на примерно 10 часов дороги, они были в полном восторге и говорили, что готовы ехать еще куда-нибудь", - добавила представитель фонда.

Все прошло без проблем

"Что касается организации, то у нас все прошло без проблем. Нам помогало местное МВД, у нас было сопровождение от ГИБДД, наши автобусы везде проезжали. Скорая нам всегда помогала, дежурила. И, конечно, на местах тоже люди всегда отзывались, помогали. И за эти дни мы посетили Дербент, Кубачи, Сулакский каньон, бархан Сарыкум. Посетили также новую Аллею мастеров в Махачкале", - рассказала собеседница агентства, отметив, что в свободное время участники мероприятия отдыхали на пляже.

Мнение представителя фонда разделили и участники волонтерского корпуса Всероссийской недели слепоглухих.

"У меня в группе было 20 человек из разных городов России, все в основном слабослышащие и слабовидящие. Мы все время друг другу помогали, вместе танцевали, веселились, рассказывали друг другу какие-то истории. Эту неделю мы прожили как одна семья. И впечатления здесь, конечно, незабываемые", - рассказывает школьный психолог из города Лермонтов (Ставропольский край), волонтер Всероссийской недели слепоглухих Мария Целовальник.

Сквозь призму Нарын-Калы

Остались довольными и сами участники акции. "Очень понравилось, просто слов нет, не зря мы сюда приехали. Сама бы я, конечно, не смогла сюда приехать. Спасибо фонду "Со-единение", что они смогли нам показать Дагестан, я под таким большим впечатлением", - поделилась инвалид по слуху из Чебоксар Аделина Замикова.

"Такая хорошая страна, гостеприимный край. Хорошая погода, море нравится. Особенно поразила древняя крепость Нарын-Кала в Дербенте, откуда открывается прекрасный вид на город. У Дагестана получилось встретить нас хорошо", - рассказала пенсионерка из Санкт-Петербурга Юлия Кончакова.

Новый сбор - через два года

"Безусловно, участники уже говорят нам о том, чтобы мы продолжили эту практику, возможно, мы проведем подобную неделю еще раз, но не на следующий год. Скорее всего, года через два мы соберемся опять. Какой это будет регион, я не могу сказать сейчас. Россия у нас большая и, в принципе, что посмотреть есть где", - отметила Гелескул.

Как ранее сообщал ТАСС, это первый опыт организации недели слепоглухих в России. За основу была взята европейская традиция проведения подобных мероприятий, в том числе Европейская неделя реабилитации и культуры для слепоглухих людей (ERCW), которая проводится ежегодно начиная с 1997 года.

Слепоглухота - это одновременное нарушение зрения и слуха. С 2014 по 2017 год фонду "Со-единение" удалось выявить 3,6 тыс. слепоглухих жителей России. До этого в стране подобная статистика не собиралась.

Несмотря на трудности, слепоглухие люди могут получить профессию, работать и путешествовать. Однако в таком случае слепоглухому человеку необходима системная поддержка.