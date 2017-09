La Stampa: Мик Джаггер рассказал, как ел мороженое с Терезой Мэй

РИМ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Лидер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер признался на концерте в итальянском городе Лукка, что накануне ел мороженое с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщает в воскресенье газета La Stampa.

The Rolling Stones приехали с концертом в Италию уже не в первый раз, однако это не отразилось на посещаемости их концерта. Все 55 тыс. билетов на единственное итальянское шоу группы были распроданы за три часа, цена на самые дорогие из них достигала €1,5 тыс.

Легенды мировой музыки, занесенные в Зал славы рок-н-ролла еще в 1989 году, дали в субботу концерт в рамках своего европейского турне под названием No Filter, стартовавшего 9 сентября в немецком Гамбурге. Группа исполнила все свои хиты и сделала для местной публики особенный подарок, исполнив на итальянском языке свою композицию As Tears Go By. Кроме того, Мик Джаггер - бессменный лидер и один из основателей группы - большую часть времени общался с публикой на итальянском.

Посреди выступления, в перерыве между двумя песнями, Джаггер признался, что накануне ел итальянское мороженое "джелато" в компании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в пятницу выступила во Флоренции с речью, посвященной отношениям Великобритании и ЕС после Brexit.

"Вчера я провел отличный день во Флоренции, - сказал Джаггер перед многотысячной толпой. - Мы с госпожой Мэй поели мороженого на мосту Понте Веккьо".

Группа The Rolling Stones, образованная 55 лет назад, в 1960-е годы была главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжила как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления. The Rolling Stones считаются одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, из них восемь поднимались на самую вершину. В августе этого года гитарист группы Ронни Вуд признался, что болен раком легких.