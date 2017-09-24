Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова

АНДЕРМАТТ /Швейцария/, 24 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россияне и швейцарцы вместе почтили память сподвижников полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в боях с войсками Наполеона. У высеченного в скале близ города Андерматт, на месте одной из битв, 12-метрового памятника-креста в воскресенье состоялась торжественная церемония, посвященная 218-й годовщине перехода русских войск через Альпы.

Общая страница истории

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и командующий третьим территориальным регионом швейцарской армии дивизионер Лукас Кадуфф возложили венок к памятнику. Кадеты Московского военно-музыкального училища исполнили гимны двух стран и военные марши. Архиепископ Женевский и Западно- Европейский Михаил отслужил у памятника панихиду. В церемонии участвовали живущие и работающие в Швейцарии россияне, представители властей и общественности этой страны.

"Мы выражаем благодарность швейцарским властям и всем тем, кто приложил немало усилий для сохранения памяти великого сына русского народа и его боевых товарищей, - сказал, выступая на церемонии, Сергей Гармонин. - Такое уважительное и бережное отношение к прошлому и совместной истории наших государств укрепляет доверие и взаимопонимание между нашими народами".

"Ежегодное проведение памятных мероприятий в Андерматте - это живой символ памяти людской, - отметил российский посол корр. ТАСС. - Человеческие связи сильнее всего, в том числе различных информационных кампаний. Эта память помогает нынешнему и поможет будущим поколениям сохранять и преумножать отношения дружбы и взаимопонимания между нашими странами".

Сергей Гармонин обратил внимание, что на церемонию в Андерматт в воскресенье приехало много молодежи и семей с детьми. "Таким образом российские дети познают и свою историю, и историю Швейцарии, и историю наших взаимоотношений. Думаю, они передадут эти добрые чувства в будущем своим детям и внукам, и тем самым сохраняется преемственность поколений, отношений дружбы между народами и людьми", - заключил российский посол.

Пришел освободить Швейцарию

Дивизионер Лукас Кадуфф в своем выступлении на церемонии назвал Александра Суворова "примером руководителя, на которого нужно равняться и сегодня". На перевалах Сен-Готард, Кинциг, Прагель и Паникс, в ущелье Шеленнен "он оставался со своими войсками, его солдаты шли за ним, потому что он дал им надежду и они верили в него", отметил Кадуфф.

Отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, какое значение для современной Швейцарии имеют ежегодные дни памяти, проводимые совместно с Россией у мемориала в Андерматте, он сказал: "Значение очень большое. Швейцария была в те времена оккупирована, и Суворов пришел, чтобы ее освободить. Думаю, никто из швейцарцев этого не забыл, вот почему к нему хорошо относятся".

"Полагаю, очень важно помнить этого военачальника и, в частности, его усилия по спасению и освобождению Швейцарии", - сказал Кадуфф. Для военных большее значение имеет также опыт суворовского перехода через Альпы с точки зрения стратегии и тактики, добавил собеседник.

Вместе с тем в своем выступлении на торжественной церемонии швейцарский дивизионер подчеркнул, что в Швейцарии чтят "память тех, кто погиб в 1799 году в Швейцарии или умер от полученных ран", вспоминают "всех, независимо от национальной принадлежности".

Часть истории человечества

Среди участников ежегодных мемориальных церемоний всегда много жителей Адерматта. "В этом людей пришло особенно много, - сказал корр. ТАСС президент фонда имени Суворова, бывший мэр Андерматта Фердинанд Мухайм. - Очень важно помнить о событиях 1799 года. Суворов пришел, чтобы освободить нас от французских войск, поэтому люди в нашем городе и во всем кантоне Ури его помнят, для нас он герой".

Мухайм рассказал, что власти Андерматта неоднократно приглашали представителей Франции принять участие в мемориальных мероприятиях, но они не приехали. "Мы приглашали их, хотели отмечать вместе, но у них не было интереса. Возможно, в связи с избранием президента Эмманюэля Макрона они приедут на будущий год", - резюмировал собеседник агентства.

В свою очередь сопредседатель группы дружбы Швейцария- Россия в парламенте Швейцарии Филиппо Ломбарди сказал корр. ТАСС: "Мемориальные мероприятия в Андерматте очень важны с исторической точки зрения. Они показывают, что мы не одиноки в этом мире, а являемся частью большой истории человечества. Важно помнить этот фантастический переход Суворова через Альпы, а также помощь, которую русские войска и царь оказали Швейцарии, оккупированной французами".

Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил в интервью ТАСС обратил внимание на высокие нравственные качества Александра Суворова. "Он говорил о науке побеждать, а не о том, чем войны стали потом - наукой убивать. Суворов - это нравственный образ для государств и для людей, - сказал владыка. - Он себе не служил, а служил Богу, народу, стране, царю, обществу, фактически, это образ христианской добродетели, несмотря на то, что он командовал войсками".

Российские кадеты вновь в Швейцарии

Участниками церемонии у Чертова моста вновь стали в этом году юные музыканты-суворовцы. Они ежегодно приезжают в Швейцарию в третьей декаде сентября. Их высокое исполнительское мастерство полюбилось швейцарцам, и их приезда всегда ждут.

В этом году в программу их пребывания в альпийской республике вновь входят совместные мероприятия со швейцарскими военными. В частности, состоится традиционный совместный концерт в Туне с военными музыкантами из города Арау. Россияне выступят также с концертами в Андерматте и Лозанне, примут участие в международном музыкальном фестивале в Люцерне.