Около 200 жителей Кузбасса собрал митинг против строительства угольных разрезов

КЕМЕРОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Около 200 жителей Кемеровской области приняли участие в митинге против строительства новых угольных разрезов, который прошел в воскресенье в Новокузнецке. Участники акции потребовали не допускать добычи угля открытым способом, а также создать фонд, куда угольные предприятия перечисляли бы средства на рекультивацию земель.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по области, "в мероприятии приняли участие около 200 человек, нарушений общественного порядка не зафиксировано". Один из организаторов митинга Владимир Горенков сообщил ТАСС, что в митинге участвовали жители городов Новокузнецк, Кемерово, Осинники, Прокопьевск, Мыски, а также деревень и поселков Новокузнецкого, Прокопьевского, Беловского районов и других территорий региона. По его оценкам, акцию посетили около 600 человек.

По словам Горенкова, "основное [требование] - не допускать добычу угля открытым способом". Собеседник агентства пояснил, что речь идет о запрете разработки новых месторождений угля разрезами, которая наносит наиболее существенный вред природе, оставляя после себя "лунные ландшафты". "Действующие разрезы, конечно, мы остановить не сможем", - добавил Горенков.

"Кроме того, в числе требований - организовать фонд, в который угольные предприятия отчисляли бы определенную сумму на рекультивацию земель. Чтобы не было такого, что предприятие - банкрот, а землю восстанавливать некому", - добавил Горенков. По его словам, резолюцию по итогам митинга направят органам госвласти, а также надзорным ведомствам. "Сейчас мы готовим итоговую резолюцию, во время митинга в нее были внесены дополнения и уточнения", - отметил собеседник агентства.

Кемеровская область - ведущий угольный регион России, где добывается около 60% отечественного угля. Здесь находятся 65 шахт, 55 разрезов и 54 обогатительные фабрики и установки, в углепроме региона работает более 90 тыс. человек. В 2016 году производство угля составило 227,4 млн тонн, из которых 145 млн добыты на разрезах.

В начале сентября в Кемерово на круглом столе эксперт кемеровского отделения Общероссийского народного фронта, завлабораторией промышленной ботаники Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков сообщал, что выданные Роснедрами лицензии позволяют добывать в Кузбассе около 350 млн тонн угля в год. При этом, отмечал он, жители региона озабочены тем, что резко активизировалась экспансия угольных предприятий, которые начали активно расширять производственные площади, в том числе осваивая сельхозземли в непосредственной близости от населенных пунктов.