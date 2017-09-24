Памятник героям России из Ярославля открыли в Махачкале в День города

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Памятник трем героям России, бойцам ярославского ОМОНа, погибшим в 1999 году в Дагестане, открыли в Махачкале в День города. Открыли монумент глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и вдова одного из погибших героев Татьяна Сниткина, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники ярославского ОМОНа прапорщики Сергей Сниткин и Александр Селезнев погибли в ночь на 11 сентября 1999 года в бою с боевиками, удерживая стратегически важную высоту на подступах к дагестанскому селу Карамахи. Тогда ярославцы не дали прорваться бандитам и удержали высоту ценой собственных жизней. Другой сотрудник ярославского ОМОНа Игорь Серов погиб во время операции по освобождению дагестанского села Чабанмахи от незаконных бандформирований. 9 сентября прапорщик Серов, спасая товарищей, своим телом накрыл вражескую гранату. От многочисленных осколочных ранений он скончался по пути в госпиталь.

"Эти ребята из Ярославля, из города-побратима Махачкалы, были и останутся навсегда с дагестанцами. Потому что они были с нами в те тяжелые годы, когда мы боролись против международных террористов, когда Дагестан был загнан в глубочаший кризис", - сказал на открытии Рамазан Абдулатипов. Он сообщил, что дано указание назвать одну из школ в Каспийске именем трех героев-ярославцев.

Мать погибшего героя России Вера Селезнева поблагодарила руководство Дагестана и Махачкалы за "такое большое дело". "Память о них останется навсегда с нами", - отметила она.

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа, всем троим было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), напомнили в пресс-службе администарции Махачкалы.