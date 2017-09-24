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Путин: фестиваль журналистов "Вся Россия" стал востребованным временем мероприятием

Общество
24 сентября, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Президент РФ выразил надежду, что фестиваль даст старт новым проектам в сфере межрегионального и международного взаимодействия работников СМИ

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в воскресенье приветственную телеграмму гостям и участникам XXI фестиваля журналистов "Вся Россия", который проходит в эти дни в Дагомысе.

"Считаю ваши ежегодные встречи серьезным, востребованным временем мероприятием. Они позволяют расширять профессиональные контакты, обмениваться наработанным опытом, быть в курсе событий, волнующих медиа-сообщество", - говорится в телеграмме, размещенной на официальном сайте главы государства.

Путин отметил, что на форуме обсуждаются "насущные проблемы развития средств массовой информации, сохранения традиционных ценностей и принципов журналистской этики, укрепления корпоративной солидарности". Президент России уверен, что мероприятие вызовет общественный интерес и даст старт новым проектам в сфере межрегионального и международного взаимодействия работников СМИ.

XXI фестиваль журналистов "Вся Россия" проходит в Дагомысе (Краснодарский край) с 23 по 29 сентября. В рамках фестиваля состоится профессиональный конкурс в номинациях "Лучший социальный проект", "Лучший дизайн", "Лучший фоторепортер". В этом году впервые будет проведен экспертный разбор работ участников конкурса. Отдельная программа предусмотрена для молодых журналистов.

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