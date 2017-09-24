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Первую технозону детского Арктического технопарка открыли в Архангельской области

Общество
24 сентября, 19:29 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 24, сентября. /ТАСС

Губернатор области выразил надежду, что открытие технозоны "станет импульсом для развития научно-технического творчества в регионе"

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Первую технозону детского Арктического технопарка открыли в воскресенье в Северодвинске Архангельской области, сообщила пресс-служба региональной администрации.

"Технозона размещена на базе Центра юношеского научно-технического творчества и объединяет новые лаборатории робототехники, 3D-моделирования, прототипирования, промышленного дизайна, биотехнологий, а также IT- пространство. Проект был реализован на средства областного и местного бюджетов и грантов", - говорится в сообщении.

В лаборатории робототехники, например, дети от шести лет и старше учатся основам программирования и сами создают умные машины: от небольших роботов из деталей "Лего" до моделей для управления экосистемами.

Проект создания детского Арктического технопарка разработан региональным министерством образования и науки. Детский Арктический технопарк - это сетевая модель, которая предполагает создание отдельных площадок на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования городов и районов Архангельской области.

"Уверен, что открытие первой технозоны детского Арктического технопарка станет импульсом для развития научно-технического творчества в регионе. Следующим шагом станет создание подобных площадок со своей спецификой в Котласе, Архангельске, Новодвинске, то есть там, где в первую очередь есть потребность в инженерно-технических кадрах", - приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

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