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Федеральный этап всероссийского конкурса "Учитель года России" открылся в Сочи

Общество
24 сентября, 19:40 UTC+3 СОЧИ 24 сентября., / ТАСС

В заключительном этапе в Москве примут участие пять финалистов

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СОЧИ, 24 сентября. / ТАСС/. Лучшие педагоги из 85 регионов России собрались в Сочи на федеральный этап всероссийского конкурса "Учитель года России - 2017". В течение двух недель его участники будут доказывать свое мастерство жюри, в состав которого также входят победители прошлых лет, сообщила на церемонии открытия конкурса заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

"Безусловно, для нас очень важен результат этого конкурса, потому что он позволит нам в дальнейшем понимать, куда нам дальше двигаться, выявить актуальные направления в системе образования РФ", - подчеркнула Синюгина.

Конкурсные испытания педагоги будут проходить на базе самой современной сочинской школы № 100, построенной в рамках подготовки к Олимпиаде. 3 октября подведут итоги конкурса. Пять финалистов затем отправятся в Москву для участия в заключительном этапе.

Абсолютный победитель всероссийского конкурса "Учитель года России - 2017" будет назван в Государственном Кремлевском дворце накануне празднования Дня учителя, который будет отмечаться 5 октября. Ему будет вручен главный приз конкурса - большой хрустальный пеликан.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. Его целью является выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа профессии. В 2016 году высшее признание коллег получил учитель русского языка и литературы Александр Шагалов из Армавира Краснодарского края.

"Самое главное, что изменилось в моей жизни за прошедший с дня победы в конкурсе год? Это то, что я смог в рамках "Клуба лучших учителей" поездить по стране, эти путешествия подарили мне новое вдохновение, знакомство с опытом своих коллег во многих регионах", - рассказал корреспонденту ТАСС Александр Шагалов.

Как отметили организаторы конкурса, 90 % лауреатов и абсолютных победителей прошлых конкурсов продолжают работать в своих школах. В этом году средний возраст участников составляет 36 лет, что на год меньше, чем в 2016 году. Средний стаж конкурсанта - 12 лет (13,8 - в 2016 году), среди них 62 женщины и 23 педагога-мужчины.

Самый опытный конкурсант этого год - учитель физической культуры и ОБЖ из Владивостока Валерий Думлер, отработавший в школе 37 лет. Самая юная конкурсантка - учитель английского языка гимназии №158 из города Уфа Мария Каримова, которая пришла работать в школу два года назад.

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