Пропавший чеченский певец Бакаев сообщил, что находится в Германии

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Пропавший в августе чеченский певец Зелимхан Бакаев, поисками которого занималось МВД Чечни, нашелся в Германии. Видео, где молодой человек об этом сообщает, опубликовано на сайте республиканской телерадиокомпании "Грозный".

На записи Бакаев рассказывает, что "уже где-то с середины августа добрался до Германии" и поселился у друга. Видео адресовано мужчине по имени Ислам, который, по словам певца, живет в Голландии.

Мать певца Малика Бакаева 17 августа обратилась в отдел полиции в Грозном с просьбой помочь в розыске Зелимхана. Она отметила, что ее сын вечером 8 августа вышел из дома и не вернулся. Сотрудники МВД по Чечне в рамках проверки заявления начали поиски пропавшего.

Ранее СМИ сообщали, что Бакаев приехал в Грозный на свадьбу сестры и должен был вернуться в Москву 9 августа. Отмечалось, что 8 августа певца якобы задержали в чеченской столице люди в военной форме.