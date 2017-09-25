Работа форума "Сообщество" в Ставрополе начнется со встреч членов ОП с гражданами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Работа форума "Сообщество" в Ставрополе начнется в понедельник, 25 сентября, со встреч членов Общественной палаты РФ с гражданами. Об этом сообщил ТАСС преддверии форума секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Работа ставропольского форума начнется с так называемого "нулевого" дня, и это принципиальное отличие от форумов, проведенных в других регионах. Этот день - 25 сентября - будет посвящен работе с обращениями граждан. Весь день члены Общественной палаты РФ собираются встречаться с жителями региона, чтобы помочь им в решение проблем. И разговор пойдет не на общие темы, а наоборот члены ОП РФ поедут по конкретным адресам, где конкретные люди никак не могут добиться справедливости", - сказал Фадеев, отметив, что в числе таких проблем, например, незаконные парковки во дворах жилых домов, плохая работа управляющих компаний, проблемы с получением и приватизацией жилья.

По словам секретаря Общественной палаты, немалое внимание в "нулевой" день форума в Ставрополе будет уделено вопросам сельского хозяйства. "Профильная комиссия Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий проведет выездное заседание, участники которого обсудят актуальные вопросы развития АПК и сельских территорий региона. В заседании примут участие представители Минсельхоза РФ и местных властей, бизнесмены, фермеры и кооператоры, которые представят примеры успешных практик, а также эксперты в вопросах развития АПК. Обсуждение этих вопросов продолжиться и 26 сентября", - сказал Фадеев.

Шестой в этом году форум "Сообщество" пройдет для активной общественности и представителей некоммерческих организаций Северо-Кавказского федерального округа в Ставрополе 26 и 27 сентября.

Приоритеты работы региональных палат

Фадеев, говоря в преддверии форума о работе Общественных палат в регионах СКФО отметил, что в каждая из них имеет свою приоритетную повестку, которая определяются спецификой региона. "Каждая палата работает по-разному. Это зависит и от состава, и от специфики региона. В каждой региональной палате (на Северном Кавказе) присутствует и своя приоритетная повестка", - сказал он.

По его словам, например, Общественная палата Ставропольского края продолжает заниматься обсуждением федерального закона "О курортном регионе "Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды" и просчетом последствий, которые его принятие может повлечь для региона. Общественная палат Ингушетии, в свою очередь, "особое внимание в своей деятельности уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поддержке волонтерских и спортивных движений".

"Общественные палаты Дагестана и Кабардино-Балкарии активно оказывают информационно-методическую поддержку деятельности муниципальных общественных палат и социально-ориентированным НКО республики. ОП Карачаево-Черкесской республики ведет мониторинг условий содержания в социальных учреждениях для детей-сирот", - отметил Фадеев.

Значение "Сообщества" для граждан и НКО

Заявки на участие в форуме уже подали, по словам секретаря ОП РФ, более 600 представителей некоммерческих организаций и гражданских активистов.

"Форум "Сообщество" представляет для регионов Северного Кавказа особую ценность. Участие в форуме - это возможность узнать о новых тенденциях, познакомиться с опытом других регионов и одновременно воспользоваться консультациями экспертов федерального уровня. Ведь зачастую некоммерческому сектору в СКФО очень не хватает методической поддержки, ограниченный доступ к методическим ресурсам создает весьма серьезную проблему. Поэтому многие представители НКО собираются использовать наши площадки для восполнения возникших пробелов", - отметил Фадеев.

Наиболее активно, по его словам, в СКФО работают НКО в сфере межнациональных отношений и защиты семьи, а также социально-ориентированные некоммерческие организации, оказывающие поддержку разным группам населения. Так, в Ставрополе регулярно проходит краевая благотворительная акция "Соберем ребенка в школу!", а в Чечне ведет работу "Социальное ателье "Таймах" для нуждающихся женщин".

При этом к созданию НКО экологической направленности на Ставрополье в последнее время подходят с осторожностью. "По мнению некоторых общественников, экологическая ситуация на территории Кавказских Минеральных Вод достигла критической отметки. Из-за недостаточного финансирования в плачевном состоянии находятся объекты инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры. С одной стороны, всем понятно, что для привлечения туристов необходимо улучшать инфраструктуру и строить новые объекты, но с другой стороны, люди опасаются, что реализация этих проектов еще больше усугубит экологическую ситуацию в регионе", - сказал Фадеев.

Главные проблемы НКО в СКФО

По мнению эксперта, одна из главных проблем НКО на Северном Кавказе - отсутствие регулярной и объемной методической поддержки. "Гражданские активисты признаются, что хотели бы и получать больше информации, и принимать участие в мероприятиях, где обсуждаются федеральные тенденции, происходит изучение опыта некоммерческих организаций из других регионов", - сказал он.

Также Фадеев отметил такой сдерживающий работу некоммерческих организаций фактор как отсутствие достаточного количества ресурсных центров для НКО и общей инфраструктурной поддержки.

"Также представители некоммерческих организаций заявляют о недостаточной финансовой поддержке со стороны государства, невосприимчивости власти к общественным запросам и интересам граждан, давлении со стороны контролирующих органов и недоверии населения к деятельности НКО", - отметил он.

По словам секретаря ОП РФ, все эти проблемы будут обсуждаться в рамках форума с представителями власти, бизнеса и непосредственно с самими НКО. "Задача форума как раз состоит в том, чтобы выработать рекомендации, которые помогут решить многие из этих проблем. Мы хотим выслушать гражданских активистов и представителей власти. Мы готовы рассмотреть все предложения", - подытожил Фадеев.