Более 50 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня Владикавказа и Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Участниками праздника в честь 233-летия Владикавказа и Дня Северной Осетии в воскресенье стали более 50 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

Все мероприятия проходили в центральной части города. На проспекте Мира развернулись сразу несколько концертных площадок, выставок, ярмарок. Больше всего людей можно было встретить в Центральном парке культуры и отдыха Владикавказа - там проходил фестиваль осетинских пирогов.

Более тысячи осетинских пирогов

Фестиваль открылся молитвой старейшины, который по традиции произнес ее над тремя осетинскими пирогами и национальным осетинским пивом. Вместе с ним присутствующих поздравил глава республики Вячеслав Битаров.

"Сегодня в Северной Осетии и во Владикавказе большой праздник, с чем хочу вас всех поздравить. Мы приветствуем участников фестиваля осетинских пирогов и его организаторов. Три пирога для нас - не просто блюдо на столе, с тремя пирогами и чашей осетинского пива мы возносим молитву всевышнему. Дай Бог, чтобы на наших столах всегда было три пирога, и мы могли собираться по таким замечательным поводам", - сказал Битаров.

Участниками фестиваля осетинских пирогов наряду с опытными хозяйками стали дети от 13 до 15 лет. Помимо кулинарных способностей они должны были продемонстрировать знания родной истории и культуры. Всех ребят наградили памятными призами, а победителю Сильвии Цаллаговой вручили хрустальную вазу. После этого горожане смогли попробовать пироги конкурсантов, всего их напекли более 1 тысячи.

В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов, выставка-ярмарка осетинского сыра, концерты фольклорных ансамблей.

Бой на мечах, ретро автомобили, чемпионат по вольной борьбе

По всей протяженности проспекта Мира с 12 часов утра проходили концерты, выставки, работали около 50 тематических площадок.

Одним из ярких моментов стал бой на мечах, который основан на технике средневекового фехтования. В Северной Осетии данный вид спорта представляет федерация современного мечевого боя - спортивный клуб "Аскалон".

На следующей спортивной состоялся открытый чемпионат по вольной борьбе на призы главы муниципального образования города Владикавказ Махарбека Хадарцева. Не обошлось и без сдачи нормативов ГТО, армспорта, а также без интеллектуальных игр - шахмат и шашек.

Также на проспекте можно было посетить выставки военной техники, ретро-автомобилей, самому старому из которых почти 80 лет, и ярмарку свободных ремесленников.

Все народы в одном ряду

На всех этих площадках побывал Вячеслав Битаров вместе с представителями правительства и парламента. Большое внимание глава республики уделил национально-культурным обществам. В отдельных шатрах они представили свою кулинарию и музыкальную культуру. Битаров зашел в каждый шатер и всем пожелал укрепления дружбы между нациями. В ответ люди благодарили его за внимание и поддержку со стороны властей.

Специально к празднику в республику прибыли осетины, проживающие в Турции. Как рассказала корреспонденту ТАСС одна из руководителей осетинского клуба (диаспоры) "Алан" в Турции Жале Пухаты, для них праздник стал подтверждением того, что в Северной Осетии так дружно могут проживать разные национальности с разным вероисповеданием. "Это большой праздник и отрадно видеть счастливые улыбки на лицах людей. Такое многообразие культур в одной республике удивляет и как хорошо, что осетины не только не забыли свою культуру, идентичность, но и укрепляют ее", - сказала Жале.

Завершился праздник концертом с участием российских артистов, красочным видеомэппинг шоу и музыкальным фейерверком.

24 сентября Северная Осетия отметила свое 81-летие, Владикавказу же исполнилось 233 года.