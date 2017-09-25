Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-Рико

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Актриса, певица, модельер и продюсер Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн на нужды пострадавшего от урагана "Мария" населения островного государства Пуэрто-Рико, ассоциированного с США. Об этом Лопес, родившаяся в семье пуэрториканцев в Бронксе, объявила в воскресенье на благотворительном мероприятии, устроенном в Нью-Йорке губернатором одноименного штата Эндрю Куомо.

"Я жертвую $1 млн из суммы доходов, полученных от моего последнего шоу в Лас-Вегасе, организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи Пуэрто-Рико", - приводит портал TMZ слова Лопес. Она напомнила, что "пуэрториканцы являются американскими гражданами и сейчас нуждаются в нашей помощи, как никто другой".

"Ураган "Мария" в буквальном смысле опустошил наш остров. Это самый мощный ураган, обрушившийся на Пуэрто-Рико за последние 90 лет, последствия этого ужасающи", - подчеркнула актриса. По ее словам, она вместе с владельцем баскетбольного клуба "Dallas Mavericks" Марком Кьюбаном снарядила два самолета, на борту которых находятся переносные аккумуляторы и предметы первой необходимости в условиях стихийного бедствия. Экипажи самолетов ждут благоприятного прогноза погоды и разрешения вылететь в островное государство.

Как сообщалось ранее, жертвами "Марии" в Пуэрто-Рико стали более десяти человек. Ураган принес мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. Ранее власти сообщали, что практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался полностью обесточен.

От удара "Марии" пострадали Доминика, Гваделупа, Мартиника, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. По последним данным, жертвами удара стихии стали не менее 50 человек. По данным американских метеорологов, максимальная скорость ветра в пределах урагана снизился с 51,4 м/с до 46,9 м/с, что соответствует второй категории из пяти возможных. Эпицентр "Марии" находится в 685 км юго-восточнее мыса Хатеррас (штат Северная Каролина) и продвигается пока в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с.

"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.