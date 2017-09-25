Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости лихорадкой чикунгунья в Италии

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке чикунгунья в Италии. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
"По данным министерства здравоохранения Италии, на середину сентября текущего года зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и три случая с подозрением на заболевание в регионе Лацио, Центральная Италия (города Анцио и Рим) в результате местной передачи вируса. Заболевшие в течение двух последних недель проживали либо находились в регионе, не выезжая за его пределы", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, ранее естественным районом распространения лихорадки считались тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, а также Мексика и Гватемала. "В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в европейских странах - Италии и Франции", - предупреждает Роспотребнадзор. По его данным, ухудшение ситуации в Средиземноморском регионе связано с высокой численностью комаров-переносчиков, из-за которых увеличивается риск локальной передачи вируса.
Вирус чикунгунья характеризуется лихорадкой с температурой 40, часто сопровождаемой сильными болями в суставах, а также мышечной и головной болью, тошнотой, усталостью и сыпью. Переносчиками вируса являются комары. Считается, что чикунгунья особенно опасна для детей и лиц пожилого возраста.