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Российские военные доставили более 2 тонн помощи в сирийский поселок в провинции Алеппо

Общество
25 сентября, 6:10 UTC+3 ТЕЛЛЬ-АСУС /Сирия/ 25, сентября. /ТАСС

Там же развернут мобильный медицинский пункт для оказания помощи местным жителям

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ТЕЛЛЬ-АСУС /Сирия/, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили в понедельник более двух тонн гуманитарной помощи в поселок Телль-Асус в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам представитель ЦПВС Сослан Цебоев.

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"Сел много бедных, мы с местными властями ездим, заранее выбираем населенный пункт. Смотрим, как люди живут, кто недавно вернулся в свои дома. Потом везем туда гуманитарную помощь. Сегодня более двух тонн привезли", - сказал он.

По словам Цебоева, в ближайшее время из Новороссийска в Сирию будет доставлено четыре тысячи тонн строительных материалов и техники.

"Для восстановления пострадавших от войны районов Сирии морским транспортом доставят десятки единиц строительной техники, тысячи тонн труб, стройматериалов и оборудования, сотни километров кабеля", - заключил представитель ЦПВС.

Также военнослужащие развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам начальник медицинского отряда специального назначения Антон Смирнов

"На сегодняшний день, как показала практика работы в данном районе, большая часть пациентов - это люди с обезвоживанием, это инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта. Многие дети болеют ангиной. К нам привозят много детей и пожилых людей", - сказал он.

Ближайшая больница расположена в двадцати километрах от поселка, в котором сейчас нет даже аптеки. "Поэтому каждому обратившемуся выдаем набор из самых необходимых лекарств", - пояснил Смирнов.

Когда поселок контролировали боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), они насильно удерживали жителей в Телль-Асусе. "Боевики издевались над нами. Жаль, что мы не успели оказать ребенку помощь вовремя. Без их разрешения нельзя было пойти куда-то", - рассказала местная жительница Муне Масшабе, у пятилетней внучки которой отказали ноги после издевательств террористов.

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