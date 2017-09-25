Сезон велопроката в столице могут продлить до ноября

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы могут продлить текущий сезон городского велопроката (25 апреля - 31 октября) в случае, если в столице будет сохраняться хорошая погода, и аренда велосипедов продолжит пользоваться спросом. Об этом замглавы столичного департамента транспорта Алина Бисембаева сообщила в понедельник порталу m24.
"Если мы 31 октября посмотрим прогноз и поймем, что в течение двух недель будет теплая погода и велопрокатом активно пользуются, то какой смысл его закрывать? Это в принципе очень гибкое решение, но очень зависит от погодных явлений", - отметила она.
Единая система городского велопроката работает в Москве с 2013 года. В текущем сезоне работают 380 станций велопроката и 3,6 тыс. прокатных велосипедов. Москвичи уже установили рекорд по частоте аренды городских велосипедов, совершив 2 млн поездок с начала велосезона и до 1 сентября. В 2016 году услугами велопроката при этом воспользовались 1,6 млн раз, в 2015 году - 880 тыс. раз.