Новосибирская епархия наградила росгвардейцев за поимку разрушителя памятника Николаю II

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон и настоятель собора Александра Невского протоиерей Александр Новопашин наградили двух сотрудников Росгвардии. В августе они задержали вандала, разрушившего топором установленный на территории собора памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии Русской православной церкви (РПЦ).

"Медалями "За служение Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви" III степени были удостоены сотрудники экипажа группы задержания № 42 старшина полиции Денис Маковецкий и старший сержант полиции Сергей Катанцев", - говорится в сообщении.

В ночь на 1 августа сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, который с помощью лестницы поднялся на памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, расположенный у стен Александро-Невского собора в Новосибирске, и топором нанес удары по голове статуи цесаревича. В отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм").

На прошлой неделе митрополия сообщила, что памятник был восстановлен и повторно освящен.

Памятник последнему российскому императору и его сыну был открыт в Новосибирске 16 июля на территории Александро-Невского собора, его освятил митрополит Тихон. Установка монумента на территории епархии была проведена без согласования с городской администрацией и художественным советом и вызвала неоднозначную реакцию горожан.

Последний российский император Николай II, его супруга и дети, а также четверо членов свиты были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь 20 августа 2000 года причислила членов царской семьи к лику святых как принявших мученическую кончину.