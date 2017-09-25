Московские спасатели до конца 2017 года получат мотоциклы для тушения пожаров

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московское управление МЧС обеспечат до конца года восемью пожарно-спасательными мотоциклами, оснащенными огнетушителями и двадцатилитровыми баллонами с помпами и пожарными рукавами. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.
"Мы испытаем пожарно-спасательные мотоциклы в действии до конца этого года. Они будут помогать при выездах на ДТП. Мотоциклы крайне маневренны, и на них проще добраться по загруженным магистралям к месту аварии, потушить возгорание, если оно есть, и оказать первую помощь пострадавшим, пока не приедет скорая", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Москве.
Отмечается, что выкрашенные в красный цвет мотоциклы, оборудованные системой ГЛОНАСС, багажными кофрами для аптечки и боксами с инструментами, способны ликвидировать небольшое возгорание на площади до 10 квадратных метров. Планируется, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года пожарный мотопатруль будет сопровождать автобусы футбольных команд и дежурить у мест проведения игр.
До этого в распоряжении столичных спасателей были шесть мотоциклов для выезда на ДТП и патрулирования лесов.