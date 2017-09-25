Россия увеличит число мест для студентов из Армении в вузах по IT-специальностям

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости увеличения числа армянских студентов в российских вузах по IT-специальностям.

"Армению очень интересует подготовка инженерных кадров и ребят, которые будут работать в области информационных технологий. Мы готовы расширять это направление нашего взаимодействия. И мы делаем все возможное, чтобы расширить количество поступающих студентов [из Армении] именно на эти специальности в следующем учебном году", - сказала глава Минобрнауки на пресс-конференции в Министерстве образования и науки Республики Армения.

Она отметила, что многие российские вузы уже имеют тесные связи с армянскими коллегами, в частности РУДН И МИФИ, по направлению подготовки этих специальностей.

"На территориии Армении действует несколько филиалов российских вузов. Среди них филиал МГУ имени Ломоносова и Российский экономический университет имени Плеханова, общее количество студентов, обучающихся в филиалах российских вузов, превышает 3,5 тыс. человек. Это очень важная цифра, которая должна увеличиваться", - сказала министр.