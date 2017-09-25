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Россия и Армения усилят сотрудничество по изучению русского языка

Общество
25 сентября, 9:54 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 25, сентября. /ТАСС

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева провела встречу со своим армянским коллегой Левоном Мкртчяном

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ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и Армения расширят сотрудничество по изучению русского языка. Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева по итогам встречи с министром образования и науки Республики Армения Левоном Мкртчяном.

"Мы намерены углублять наши связи в области изучения русского языка и культуры. Для этого есть все основания", - сказала Васильева.

Она добавила, что в ходе встречи обсуждались методики преподавания для учителей русского языка. "Мы говорили о повышении их квалификации как здесь, так и на территории РФ. Те самые программы, которые будут интересны для этих специалистов", - отметила министр.

По словам Васильевой, в Армении несколько десятков тысяч человек активно пользуются порталом "Образование на русском" (образовательная платформа по изучению русского языка для иностранцев) благодаря Институту русского языка имени Пушкина, который делает многое для развития русского языка и культуры в мире.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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