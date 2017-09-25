Урбанисты предложили создать отдельные велополосы в городах РФ для безопасности на дорогах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты КБ "Стрелка" (занимается благоустройством ключевых общественных пространств 40 городов России в рамках программы, инициированной Фондом единого института развития в жилищной сфере АИЖК - прим. ТАСС) для повышения безопасности на дорогах в крупных российских городах предложили создать отдельные велополосы от основных автомагистралей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель проектов благоустройства ключевых общественных пространств в городах России КБ "Стрелка" Даниил Хлебников.

"Уличная инфраструктура и навигация практически отсутствует во многих городах. Решением может стать расширение нормативной базы по дорожному строительству с внесением апробированных решений по велотранспорту, которые помогут обезопасить улицы. В частности, мы предлагаем создание велополос, отделенных от основной проезжей части делениаторами (разделительными элементами), а не только разметкой, плюс установка специализированных светофоров", - сказал Хлебников, добавив, что создание связанных маршрутов должно быть вписано в мастер-план, расписанный по годам.

По его словам, администрации многих городов уже начали реагировать на такие запросы. Так, например, в Кемерово проходят крупные велопробеги, активно развивается велосипедная инфраструктура.

По словам руководителя проектов фонда "Город. PRO" (Екатеринбург, занимается развитием городской инфраструктуры) Андрея Толмачева, ни в одном российском городе, кроме Альметьевска (Татарстан), "нет целенаправленной программы по строительству велодорожек". "Город, на который стоит равняться - Альметьевск. Мэр Альметьевска в свое время сказал, что он хочет, чтобы его ребенок безопасно добирался до школы, хочет, чтобы это был экологичный город. В результате они пригласили голландских специалистов и стали строить сеть велодорожек", - сказал он.

Основная проблема в Екатеринбурге, по словам специалиста, заключается в непонимании администрацией стандартов и необходимости строительства велодорожек. По его словам, решением существующей проблемы станет составление схемы развития велодорожек и выделение необходимых средств. Так, например, на комплексное строительство дорожек из Академического района до центра Екатеринбурга, это порядка 4 км, необходимо около 100 млн рублей, включая переустройство парков, высадку деревьев, ремонт тротуара и устройство освещения на некоторых участках.

Благоустройство общественных пространств

Благоустройство ключевых общественных пространств 40 городов России входит в одно из шести направлений КБ "Стрелка" в рамках программы, инициированной Фондом единого института развития в жилищной сфере АИЖК. Результатом станут стандарты комплексного развития территорий, которые передадут в администрации регионов. За два года, с 2017 по 2018, положительные изменения коснутся 360 городов страны. В соответствии со стратегическими приоритетами по формированию комфортной городской среды и развитию моногородов запущено пять направлений: разработка стандартов комплексного развития территорий, индекса развития городской среды, комплексное развитие городской среды Саратова, комплексное развитие территории на острове Русский, благоустройство ключевых общественных пространств в 40 городах и программа повышения качества среды во всех 319 моногородах.