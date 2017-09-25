Минобрнауки планирует создать возможности для занятий студентов-археологов в Армении

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России считает важным создать возможности для студентов-археологов и востоковедов получать практический опыт на территории Армении. Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева по итогам встречи с министром образования и науки Республики Армения Левоном Мкртчяном.

"Есть еще важный момент, про который я бы хотела сказать отдельно. Это гуманитарные области науки, которая связывает нас долгие годы, - востоковедение и археология. И мы, говоря с господином министром, приняли решение об изучении и, может быть, вопросе создания аспирантуры для тех молодых людей, которые хотят заниматься наукой, и тех молодых людей со стороны России, которые хотят получить практической опыт на территории Армении, потому что это очень важное для нас с обеих сторон направление", - сказала Васильева.

По ее словам, у России и Армении "большие пласты совместной работы в области исторического и научного исследования". "Я думаю, что в рамках наших переговоров те точки, которые мы наметили, принесут видимый и очень успешный результат", - подчеркнула министр.