Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки планирует создать возможности для занятий студентов-археологов в Армении

Общество
25 сентября, 10:27 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 25, сентября. /ТАСС

По словам Ольги Васильевой, у России и Армении "большие пласты совместной работы в области исторического и научного исследования"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России считает важным создать возможности для студентов-археологов и востоковедов получать практический опыт на территории Армении. Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева по итогам встречи с министром образования и науки Республики Армения Левоном Мкртчяном.

Смотрите также

Россия и Армения усилят сотрудничество по изучению русского языка

Россия увеличит число мест для студентов из Армении в вузах по IT-специальностям

"Есть еще важный момент, про который я бы хотела сказать отдельно. Это гуманитарные области науки, которая связывает нас долгие годы, - востоковедение и археология. И мы, говоря с господином министром, приняли решение об изучении и, может быть, вопросе создания аспирантуры для тех молодых людей, которые хотят заниматься наукой, и тех молодых людей со стороны России, которые хотят получить практической опыт на территории Армении, потому что это очень важное для нас с обеих сторон направление", - сказала Васильева.

По ее словам, у России и Армении "большие пласты совместной работы в области исторического и научного исследования". "Я думаю, что в рамках наших переговоров те точки, которые мы наметили, принесут видимый и очень успешный результат", - подчеркнула министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
12
Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
2
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области
5
Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций
6
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама