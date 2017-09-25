Спецборт МЧС доставит тяжелобольных детей из Махачкалы в Москву на лечение

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставит из Дагестана на лечение в Москву троих тяжелобольных детей, нуждающихся в срочной высококвалифицированной медпомощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня из московского аэропорта Внуково вылетел самолет "Сухой Суперджет 100" МЧС России для осуществления санитарно-авиационной эвакуации троих тяжелобольных детей из Махачкалы в Москву. По прибытию в столицу пациентов доставят для специализированного лечения в медицинские учреждения", - сообщили в МЧС.

Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями для оказания медпомощи пострадавшим и пациентам во время полета. На протяжении всего полета детей будут сопровождать медспециалисты отряда "Центроспас", Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.