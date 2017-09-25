Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецборт МЧС доставит тяжелобольных детей из Махачкалы в Москву на лечение

Общество
25 сентября, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

На протяжении всего полета троих детей будут сопровождать медспециалисты и психолог

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставит из Дагестана на лечение в Москву троих тяжелобольных детей, нуждающихся в срочной высококвалифицированной медпомощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня из московского аэропорта Внуково вылетел самолет "Сухой Суперджет 100" МЧС России для осуществления санитарно-авиационной эвакуации троих тяжелобольных детей из Махачкалы в Москву. По прибытию в столицу пациентов доставят для специализированного лечения в медицинские учреждения", - сообщили в МЧС.

Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями для оказания медпомощи пострадавшим и пациентам во время полета. На протяжении всего полета детей будут сопровождать медспециалисты отряда "Центроспас", Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
12
Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
2
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области
5
Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций
6
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама