Спецборт МЧС доставит тяжелобольных детей из Махачкалы в Москву на лечение

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставит из Дагестана на лечение в Москву троих тяжелобольных детей, нуждающихся в срочной высококвалифицированной медпомощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сегодня из московского аэропорта Внуково вылетел самолет "Сухой Суперджет 100" МЧС России для осуществления санитарно-авиационной эвакуации троих тяжелобольных детей из Махачкалы в Москву. По прибытию в столицу пациентов доставят для специализированного лечения в медицинские учреждения", - сообщили в МЧС.
Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями для оказания медпомощи пострадавшим и пациентам во время полета. На протяжении всего полета детей будут сопровождать медспециалисты отряда "Центроспас", Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.