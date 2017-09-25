Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Томске стартовало обучение волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Общество
25 сентября, 10:36 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 25, сентября. /ТАСС

Директор Центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ Наталья Ушакова сообщила, что на фестиваль от области поедут 50 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Занятия для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) из сибирских городов стартовали в Томске, на базе волонтерского центра Томского политеха (ТПУ) пройдут обучение 200 молодых людей. Об этом ТАСС сообщила в понедельник директор Центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ Наталья Ушакова.

Читайте также новости по теме:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Михаил Фомичев/ТАСС

В столице Индии открылась фотовыставка "Молодежь в странах БРИКС"

В Музее Москвы открылась выставка, посвященная Всемирным фестивалям молодежи и студентов

Мишель Легран планирует вновь побывать на фестивале молодежи и студентов в Москве

"Обучающие занятия для волонтеров, которые будут работать в Сочи на фестивале, начались в воскресенье. От Томской области на масштабное мероприятие в качестве волонтеров поедут 50 человек, в основном студенты томских вузов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ТПУ в марте этого года открылся единственный такой центр в Томске и один из двух в Сибири. С марта по сентябрь проходили стажировки тех, кто будет обучать волонтеров. А с сентября там пройдут подготовку представители Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Республики Алтай и Алтайского края. Всего - 200 человек.

По информации пресс-службы ТПУ, для проведения фестиваля в 2017 году будут привлечены 5 тыс. волонтеров со всей страны. Для их отбора и подготовки в разных городах России было создано 20 сертифицированных центров.

Для Центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ это не первое мероприятие, для которого обучают волонтеров. В центре готовили добровольных помощников для Олимпиады в Сочи, Всемирной летней Универсиады 2013 и других крупных событий.

О форуме

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
12
Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
2
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области
5
Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций
6
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама