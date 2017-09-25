В Томске стартовало обучение волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи и студентов

ТОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Занятия для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) из сибирских городов стартовали в Томске, на базе волонтерского центра Томского политеха (ТПУ) пройдут обучение 200 молодых людей. Об этом ТАСС сообщила в понедельник директор Центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ Наталья Ушакова.

"Обучающие занятия для волонтеров, которые будут работать в Сочи на фестивале, начались в воскресенье. От Томской области на масштабное мероприятие в качестве волонтеров поедут 50 человек, в основном студенты томских вузов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ТПУ в марте этого года открылся единственный такой центр в Томске и один из двух в Сибири. С марта по сентябрь проходили стажировки тех, кто будет обучать волонтеров. А с сентября там пройдут подготовку представители Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Республики Алтай и Алтайского края. Всего - 200 человек.

По информации пресс-службы ТПУ, для проведения фестиваля в 2017 году будут привлечены 5 тыс. волонтеров со всей страны. Для их отбора и подготовки в разных городах России было создано 20 сертифицированных центров.

Для Центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ это не первое мероприятие, для которого обучают волонтеров. В центре готовили добровольных помощников для Олимпиады в Сочи, Всемирной летней Универсиады 2013 и других крупных событий.

О форуме

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.