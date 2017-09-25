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Победители конкурса песен и стихов про Крымский мост посетили стройку в Керченском проливе

Общество
25 сентября, 10:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, сентября. /ТАСС

Они одними из первых прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, а также увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Победители конкурса песен и стихов про Крымский мост побывали на строительной площадке в Керченском проливе и увидели, как строят самый длинный мост в России, сообщил в понедельник инфоцентр "Крымский мост".

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"Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале", - отмечается в сообщении.

Среди участников - победители и призеры, занявшие первое, второе и третье места в номинациях "Лучшее стихотворение" и "Лучшая песня".

"Когда писал песню, я не думал, что это настолько впечатляющее сооружение, но теперь я своими глазами увидел все это. Фото не передают того, что на самом деле. Так захватывает, столько эмоций, которые буквально захлестывают", - приводятся в сообщении слова Леонида Чернышева, победителя конкурса в номинации "Лучшая песня".

О конкурсе

Конкурс песен и стихов про Крымский мост стартовал 31 мая 2017 года. За два месяца поступило около 2,5 тыс. сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран.

География проекта охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Шри-Ланку, Эстонию. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.

В жюри конкурса были российские исполнители: Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы - Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая.

Песню Леонида Чернышева, водителя из Иваново, которая заняла первое место, исполнил на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи Олег Газманов.

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