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СМИ: католические священники и теологи обвинили папу римского в ереси

Общество
25 сентября, 11:12 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Сергей Юматов

Претензии заключаются в том, что понтифик якобы допустил вольности в трактовке католического понимания семьи

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

© AP Photo/Alessandra Tarantino

РИМ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Католические священники и теологи из разных стран обвинили папу римского Франциска в ереси, якобы семь раз встречающейся в его документе Amoris Laetitia ("Радость любви"), опубликованном в 2016 году.

Об этом сообщает в воскресенье агентство ANSA.

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По его данным, претензии от 40 священнослужителей и теологов были переданы понтифику 11 августа этого года. Однако никакого ответа ни от самого римского первосвященника, ни от его представителей не последовало. В связи с этим авторы 25-страничного документа Correctio Filialis De Haeresibus Propagatis ("Сыновние поправки в связи с распространением ереси"), подписи под которым поставили на данный момент уже 62 человека, решили опубликовать его на созданном специально для этого интернет-портале. Претензии к понтифику заключаются в основном в том, что тот якобы допустил много вольностей в трактовке традиционного католического понимания семьи.

Как отметил при этом бывший директор ватиканского банка "Институт религиозных дел" Этторе Готти Тедески, также числящийся среди подписавших документ, данная инициатива носит исключительно ознакомительный характер. "Поймите правильно: я не обвиняю папу, и я его люблю. Я никогда не откажусь ни от церкви, ни от папы. Этот документ - лишь призыв к размышлению", - приводит его слова издание Il Messagero.

Документ Amoris Laetitia, опубликованный Франциском по итогам двух созванных по его инициативе епископских синодов по вопросам брака и семьи, содержал в себе утверждение, что разведенные и повторно вступившие в брак должны иметь доступ к церковным таинствам. Ранее разведенные отлучались от церковной жизни. Кроме того понтифик назвал "человеческую сексуальность прекрасным даром божьим", а также призвал относиться с уважением к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Апостольское увещание" папы Франциска в кратком варианте было вручную написано понтификом и разослано всем католическим епископам мира. Многие тогда назвали этот документ одним из прогрессивных шагов нынешнего главы Римско-католической церкви в его доктрине семьи.

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