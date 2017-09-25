ВЦИОМ: россияне считают покупку недвижимости лучшим вложением накоплений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вложение сбережений в недвижимость кажется россиянам наиболее надежным способом сохранить свои накопления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Самым надежным способом вложения денег для россиян остается покупка недвижимости - так считают 46% опрошенных, причем эта доля практически не изменилась за два года (45% в 2015 году)", - говорится в материалах опроса. На втором месте по популярности у россиян - хранение средств в банках (29%), в 2015 году такой ответ составлял 21%.

17% респондентов считают достаточно надежным хранить наличность в рублях, в иностранной валюте - 10%. 14% скорее вложили бы средства в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, а 5% отнесли бы средства в пенсионный фонд.

Сделать сбережения удалось чуть более трети россиян (36%), о том, что в их семьях накоплений нет, сообщили 63%. В числе людей с накоплениями 45% москвичей и петербуржцев, жители сел составляют 29%. Сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 398 тыс. рублей. Это на 64% больше, чем в 2013 году, когда накоплениями считались 243 тыс. рублей.

Большинство граждан (89%) назвали конкретную сумму, которая сделает их счастливыми. В среднем она составила 105 тыс. в месяц.

"Общество перестроилось к более низкому уровню потребления. <...> Иными словами, люди поняли, как с теми же деньгами протянуть дольше", - прокомментировал данные исследования ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 августа 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.