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На Колыме появились восемь памятников природы регионального значения

Общество
25 сентября, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Статус памятников природы получили объекты "Абориген", "Авландийский", "Замковое", "Мотыклейский", "Омолонский", "Сеймчанский", "Тасканский" и "Хасынский"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подписал постановление правительства, согласно которому на Колыме появились восемь новых памятников природы регионального значения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Статус памятников природы регионального значения ботанического типа получили объекты "Абориген", "Авландийский", "Замковое", "Мотыклейский", "Омолонский", "Сеймчанский", "Тасканский" и "Хасынский". Теперь там официально запрещена деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, Например, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, а также рубка лесных насаждений", - пояснили в пресс-службе.

Пресс-служба сообщает, что один из объектов - Пик Абориген (2287 м) - одна из самых высоких вершин горного массива Большой Аннгачаг и всей Магаданской области. Он расположен в одной из самых южных цепей хребта Черского на границе Ягоднинского и Тенькинского округов.

На участке произрастает 65 видов сосудистых растений и еще 17 в ближайших окрестностях. Особенностью памятника природы является наличие горно-тундровой растительности с единичными кустами кедрового стланика на высотах, превышающих 1800-2000 метров над уровнем моря, что нехарактерно для других горных массивов в верховьях Колымы.

"Памятники природы регионального значения - визитная карточка туристического потенциала Магаданской области. Люди со всего мира приезжают на Колыму, чтобы увидеть первозданную природу в местах, где на тысячи километров вокруг не видно присутствия человека. Наша задача - сохранить это достояние, как для наших потомков, так и для будущих гостей территории", - цитирует пресс-служба Печеного.

Ране сообщалось, что 2017 год объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий.

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