Число безработных в РФ за неделю сократилось до 747 тыс. человек

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Численность безработных в РФ за неделю сократилась на 1%, показатель составил менее 747 тыс. человек, при этом количество вакансий в органах службы занятости составляет 1,6 млн единиц, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.
"С 13 по 20 сентября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1% и составила 746 590 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 700 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных произошло в 56 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Забайкальском, Красноярском краях, республиках Алтай, Крым, Бурятия, Карелия, Удмуртской Республике, Томской и Новосибирской областях.
В 23 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, республиках Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Тульской и Ленинградской областях.
По состоянию на 13 сентября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,65 млн единиц.
Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, в вынужденных отпусках, а также работавших неполное время, составила около 121 тыс. человек.