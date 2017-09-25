Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина

Общество
25 сентября, 12:08 UTC+3 КАИР КАИР 25, сентября. /ТАСС

Гражданка Египта скончалась из-за дисфункции внутренних органов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Гражданка Египта, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в одной из клиник Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщило в понедельник издание Al-Watan.

Администрация медицинского центра, где в последнее время проходила лечение 37-летняя Иман Ахмед Абдель Ати, проинформировала, что смерть пациентки наступила в результате дисфункции внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности.

О женщине, проживавшей в Александрии, стало известно в 2016 года. На тот момент ее вес достигал 500 кг. Иман Ахмед Абдель Ати 25 лет не выходила из дома. Ее родители обратились за помощью к президенту страны, когда поняли, что больше не в состоянии ухаживать за дочерью.

Вес Иман при рождении составлял 5 кг. Через несколько лет у нее диагностировали элефантиаз - слоновую болезнь, вызванную паразитарной инфекцией, в результате чего у ребенка вследствие гиперплазии кожи из-за застоя лимфы произошло отечное поражение ног. Заболевание привело к тому, что, будучи ребенком, она не могла ходить и передвигалась ползком. В 11 лет у Иман случился инсульт, и она оказалась навсегда прикована к постели. Женщина полностью зависела от своих близких, которые ее кормили, переодевали и мыли. С каждым годом вес только увеличивался.

После того, как история Иман Ахмед Абдель Ати стала известной, специалисты из Индии предложили ей помощь. Весной 2017 года женщина была доставлена в Мумбаи, и после операции по лапароскопической рукавной резекции желудка Иман сумела за два месяца похудеть вдвое. Через несколько месяцев успешного лечения женщина была перевезена в клинику Абу-Даби, где за ней наблюдала команда из 20 врачей. Однако спасти жизнь женщины не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Индия Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
12
Колонна техники для охотнадзора открыла карнавальное шествие в честь Дня Тигра
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Армении русский язык получил статус иностранного
2
СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Уволен гендиректор "дочки" "Алмаз-Антея", выпускающей ракеты для систем ПВО
5
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
6
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама