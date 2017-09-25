Власти Подмосковья допускают возможность досмотра учеников после инцидента в Ивантеевке

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Учеников в Московской области могут начать досматривать при входе в здание школы после инцидента в Ивантеевке, где старшеклассник стрелял из травматического оружия в свою учительницу. Это возможно при условии обязательного соблюдения конституционных прав детей, сообщила ТАСС заместитель министра образования Московской области Людмила Овечкина в понедельник.

Необходимость разрешить досматривать ученика в экстренных случаях, если он вызвал у охраны серьезные подозрения, высказала на выездном совещании 7 сентября уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Досмотр школьников может быть введен при условии соблюдения прав участников образовательного процесса, гарантируемых ст. 22 Конституции РФ, в том числе на личную неприкосновенность", - сказала Овечкина, не уточнив сроки.

Минобразования Подмосковья после инцидента в Ивантеевке разослало письма в муниципалитеты с рекомендациями выполнить "комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования", добавила Овечкина. Однако, какие именно меры содержатся в этом комплексе, она не пояснила.

Службы медиации для школьников

Мишонова также в сентябре заявила о важности создания в каждой школе службы специальной психологической помощи для разрешения конфликтов у подростков с образовательным учреждением, семьей или сверстниками - службы медиации.

"В настоящее время разработана сетевая модель служб школьной медиации в Московской области", - прокомментировала Овечкина предложение омбудсмена. По ее словам, эта сетевая модель прошла обсуждение еще до случая в Ивантеевке, уже в начале апреля 2017 года. "3500 педагогических работников образовательных организаций Московской области участвуют в проекте создания сети служб школьной медиации", - добавила она.

Остальные решения в связи с инцидентом Минобразования Подмосковья примет по итогам следствия, сказала Овечкина.

Об инциденте в Ивантеевке

Пятого сентября 15-летний ученик 9 класса школы в Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Подросток напал на учительницу после того, как она вывела его из класса из-за внешнего вида. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница, дети выпрыгнули из окна второго этажа, на котором находился класс, пытаясь спастись.