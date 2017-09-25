Участникам Всемирного фестиваля молодежи передадут 300 писем от саратовских школьников

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Саратовские школьники написали около 300 "посланий добра", которые передадут их сверстникам из Великобритании, Франции, США и других стран на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования Саратовской области.

"В рамках подготовки к фестивалю в Саратовской области проведена акция "Послание добра", в адрес оргкомитета отправлена посылка от региона, в которую вошли около 300 писем от саратовских ребят школьникам Великобритании, Франции, США, Австрии, Австралии, Швеции, Италии и других стран", - рассказали в пресс-службе.

По задумке организаторов, церемония обмена посланиями между российскими и зарубежными участниками станет ключевым событием фестиваля, которое позволит объединить молодежь разных стран. В письмах школьники рассказывают о своих мечтах, планах, призывают жить в мире без ненависти и войн.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.