Пресс-конференция ОНФ о поставках питания в социальные учреждения. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная картелизации поставок питания в социальные учреждения - детские сады, школы и больницы.
Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта и руководитель управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев представляют "Карту картелей", статистику по картелям в РФ, а также подводят промежуточные итоги работы нового направления по проблеме некачественного питания, возникшего в рамках проекта ОНФ "За честные закупки".