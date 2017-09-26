Пресс-конференция ОНФ о поставках питания в социальные учреждения. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная картелизации поставок питания в социальные учреждения - детские сады, школы и больницы.

Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта и руководитель управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев представляют "Карту картелей", статистику по картелям в РФ, а также подводят промежуточные итоги работы нового направления по проблеме некачественного питания, возникшего в рамках проекта ОНФ "За честные закупки".