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Пресс-конференция ОНФ о поставках питания в социальные учреждения. Видеотрансляция

Общество
26 сентября, 10:03 UTC+3

Главная тема мероприятия - картелизация поставок питания в детские сады, школы и больницы

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Руководитель управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев

Руководитель управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев

© Антон Новодережкин/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная картелизации поставок питания в социальные учреждения - детские сады, школы и больницы.

Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта и руководитель управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев представляют "Карту картелей", статистику по картелям в РФ, а также подводят промежуточные итоги работы нового направления по проблеме некачественного питания, возникшего в рамках проекта ОНФ "За честные закупки".

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