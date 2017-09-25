РВИО: на памятнике Калашникову не будет новых изображений взамен ошибочного

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Скульптор Салават Щербаков решил не наносить новый чертеж на постамент памятника Калашникову в Москве, эта часть композиции просто была демонтирована. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одной из плит постамента памятника изображен чертеж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера. Ошибку признали в РВИО.
"Скульптор Салават Щербаков решил не добавлять новый чертеж и удалил часть плиты. Ничего нового на постаменте монтироваться не будет", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.
Она также добавила, что еще в пятницу специалисты мастерской Щербакова зашлифовали неверный чертеж, чтобы впоследствии нанести вместо него корректное изображение легендарного автомата Калашникова. Но в процессе работ скульптор передумал и демонтировал плиту.
Памятник Михаилу Калашникову был установлен в Москве ко Дню оружейника, 19 сентября, на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке Мосгордумы и корпорации "Ростех". Общая высота монумента - почти восемь метров. В руках у конструктора автомат АК-47, а по сторонам постамента изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, чертежи и инструменты, символизирующие его работу оружейника.