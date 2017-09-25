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МЧС предупредило о заморозках в ночное и утреннее время в Астраханской области

Общество
25 сентября, 12:21 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 25, сентября. /ТАСС

С 27 по 30 сентября ожидается падение температуры воздуха до -3 градусов

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АСТРАХАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ночные и утренние заморозки до -3 градусов ожидаются в Астраханской области с 27 по 30 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По данным Астраханского центра по гидрометеорологии, ночью и утром с 27 по 30 сентября по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, есть высокая вероятность повреждения и гибели озимых сельскохозяйственных культур.

В связи с ожидающимися заморозками Упрдор "Каспий" просит водителей выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, воздержаться от резкого торможения, избегать превышения скорости и соблюдать безопасную дистанцию. "Подрядным организациям, занимающимся содержанием участков федеральных автомобильных дорог, попадающих в зону действия предупреждения о заморозках, было дано указание организовать проведение работ по обеспечению безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта", - говорится в сообщении пресс- службы управления.

Понижение температуры воздуха наблюдается в Астраханской области с субботы. В ночь с 24 на 25 сентября в Астрахани температура опускалась до 10-12 градусов тепла. Сейчас в городе +18.

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