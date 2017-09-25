На Сахалине почтили память погибшего в Сирии генерала Валерия Асапова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Акция, посвященная памяти погибшего в Сирии генерала Валерия Асапова, прошла в понедельник в Южно-Сахалинске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства Сахалинской области. В акции принял участие губернатор региона Олег Кожемяко.

"На площади Славы в Южно-Сахалинске собрались несколько десятков человек - молодежь, друзья и коллеги Асапова. Собравшиеся почтили память генерала минутой молчания. По воинской традиции были произведены оружейные залпы. Собравшиеся установили на монументе свечи, возложили цветы к Вечному огню", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, Кожемяко в ходе акции отметил, что генерал Асапов любил Сахалин, многое отдал этой земле. "По окончанию службы он планировал остаться на Сахалине. При желании супруги и дочери вернуться сюда мы должны создать все условия, чтобы они нашли приют, теплую опеку. А мы могли их потерю как-то восполнить своим вниманием", - процитировали в пресс-службе главу региона.

Асапов провел часть жизни в Сахалинской области, здесь он командовал 18-й пулеметно-артиллерийской дивизией, штаб которой расположен в поселке Горячие Ключи на острове Итуруп. Позже Асапов возглавил 68-й армейский корпус, дислоцирующийся на Сахалине, и был его командиром вплоть до назначения в Южный военный округ в 2015 году. В 2013 году Асапов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.