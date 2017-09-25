Температура воздуха в Москве будет падать в течение недели

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский регион большую часть недели будет находиться под влиянием северного антициклона, с каждый днем в столице и области будет становиться все холоднее, а в середине недели ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"На территорию Москвы и Московской области будут распространяться более холодные воздушные массы. Сохранится высокое атмосферное давление и погода без осадков, с прохладными ночами, в среду и четверг температура местами может понижаться до заморозков", - отметил представитель метеослужбы.
Постепенно начнет понижаться и дневная температура: в Москве от плюс 14-16 градусов в понедельник до 9-11 в четверг, по области от 12-17 до 7-12 градусов.
С пятницы атмосферное давление начнет падать, появятся облака, местами пройдет небольшой дождь и станет еще прохладнее: в субботу днем ожидается лишь плюс 4-9 градусов. Значения среднесуточной температуры окажутся примерно на 3 градуса ниже климатической нормы.