Росприроднадзор обнаружил на полигоне "Кучино" превышение выбросов сероводорода в 625 раз

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Концентрация сероводорода на мусорном полигоне "Кучино" была превышена в 625 раз, следует из письма заместителя начальника департамента Росприроднадзора по ЦФО Константина Елисеева на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана, распространенного в социальных сетях.
"12.09.2017 отобраны пробы атмосферного воздуха на трех точках полигоне ТБО (твердых бытовых отходов - прим. ТАСС) "Кучино". В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода (более 5,00 мг/м куб при ПДК мр. 0,008 мг/м куб.) в атмосферном воздухе", - говорится в письме. Таким образом из документа следует, что предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе была превышена в 625 раз.
В Росприроднадзоре подтвердили ТАСС подлинность письма и верность расчетов агентства о превышении сероводорода на мусорном полигоне. При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что делать вывод о систематических нарушениях на объекте нельзя, так как это был единовременный замер на территории полигона в санитарной зоне. Информацию о последующих проверках на полигоне Росприроднадзор пока не представил.
В документе сказано, что 7 сентября были также проведены отборы проб на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) "Мосводоканала", на одном из источников предельно допустимые выбросы были превышены в 30 раз.
"07.09.2017 отобраны пробы на 12 источниках выбросов ЛОС, на двух источниках выбросов вредных веществ в атмосферный воздух установлены превышения нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов - прим. ТАСС) по сероводороду, причем на одном из них - более чем в 30 раз", - говорится в документе.
В письме уточняется, что должностные лица привлечены к административной ответственности, а "Мосводоканал" планирует в ближайшее время осуществить ввод в эксплуатацию газоочистного оборудования на указанных источниках выбросов.
Незначительные превышения также зафиксированы на мусорном полигоне "Торбеево" и садовом некоммерческом товариществе "Василек". В документе отмечается, что по итогам проверок на объектах Московского нефтеперерабатывающего завода и Мусоросжигательного завода №4 государственного унитарного предприятия "Экотехпром" превышений концентрации сероводорода не выявлено.
С начала сентября станции "Мосэкомониторинга" на востоке и юго-востоке Москвы неоднократно фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе. Наибольшие концентрации фиксировались станциями контроля "Кожухово" и "Жулебино", которые контролируют зону влияния мусорного полигона "Кучино", мусоросжигательного завода №4 и ЛОС.
20 сентября Росприроднадзор сообщал, что фоновое загрязнение сероводород в Москве создают свалки и очистные сооружения.