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Минкомсвязь не планирует приравнивать крупные Telegram-каналы к СМИ

Общество
25 сентября, 13:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 25, сентября. /ТАСС

Замглавы ведомства отметил, что контролировать такие источники информации бессмысленно

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Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ не планирует приравнивать крупные общественно-политические каналы в мессенджере Telegram к средствам массовой информации, несмотря на растущую аудиторию. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Если вы хотите упрочить репутацию на рынке, то вы получаете статус СМИ… Контролировать интернет и Telegram-каналы бессмысленно, мы это прекрасно понимаем. И настаивать на статусе СМИ точно не будем", - сказал Волин.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы Telegram. В частности, по данным издания, мониторят Telegram-каналы, в том числе и анонимные, в МВД, ФСБ и Минобороны, Минюсте, Сбербанке. Издание отмечает, что, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Telegram-каналы мониторятся для президента, но сам Песков считает, что в них "много шелухи". В статье со ссылкой на собеседника во внутриполитическом блоке Кремля сообщается, что мониторинг ведется, в том числе, и на предмет вброса непроверенной или заведомо недостоверной информации.

В своей публикации "Ведомости" составили рейтинг самых популярных Telegram-каналов. В пятерку лидеров вошли анонимный канал "Сталингулаг" (156,6 тыс. просмотров), канал блогера Ильи Варламова "Варламов" (63,5 тыс. просмотров), анонимный канал "Незыгарь" (50,2 тыс. просмотров), канал журналиста Алексея Венедиктова Aavst (44,8 тыс. просмотров), канал политолога Леонида Давыдова "Давыдов индекс" (43,3 тыс. просмотров).

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