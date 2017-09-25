Останки 3,5 тыс. солдат вермахта из могилы в Орле перезахоронят в Курской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Поисковики проводят эксгумацию останков солдат нацистской Германии, захороненных в 1943 году на территории нынешнего парка Победы в Орле. В братской могиле находятся порядка 3,5 тыс. тел, все они будут перенесены на немецкое кладбище в селе Беседино Курской области, сообщили в понедельник ТАСС в правительстве Орловской области.

"Сейчас уже эксгумировано порядка 400 тел, по предварительным данным, в районе парка Победы в Орле захоронено 3,5 тыс. погибших немецких солдат. <…> Инициатором перезахоронения выступила общественная организация "Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями", - рассказал начальник отдела департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Андрей Сиротов.

В годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области велись ожесточенные бои. Орловская стратегическая наступательная операция "Кутузов" проходила с 12 июля по 18 августа 1943 года, область попадала под удар левого фланга немецких войск группы армий "Центр".

В июле 1943 года потери вермахта под Орлом превысили 27 тыс. человек. На всех этапах боевых действий на Орловском направлении советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести свыше 455 тыс. человек.