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Власти Орловской области до конца года обеспечат жильем более 220 детей-сирот

Общество
25 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

На эти цели предусмотрено свыше 252 млн рублей

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Вадим Потомский в понедельник вручил ключи от 11 квартир детям-сиротам. Суммарно до конца года в регионе обеспечат жильем более 220 сирот, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В 2017 году на обеспечение жильем детей-сирот в Орловской области предусмотрено свыше 252 млн рублей. Всего на выделенные средства планируется приобрести 224 квартиры для детей-сирот, около 100 уже распределено. Сегодня губернатор Вадим Потомский вручил ключи от 11 квартир", - отметили там.

Жилье для детей-сирот приобретается в новостройках как в городе Орле, так и в районах области.

"Покупка квартир проводится через аукционы - помещения на конкурсной основе приобретаются непосредственно у застройщиков, что снижает стоимость. Квартиры переходят в муниципальную собственность и уже затем передаются сиротам на правах социального найма. Так, по итогам 2016 года закуплено 215 жилых помещений на сумму почти 252 млн рублей, из них средства федерального бюджета составили 38,3 млн рублей", - пояснила пресс-служба.

За прошедшие три года в Орловской области по государственной программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 650 квартир.

"Это является одним из лучших показателей в Центральном федеральном округе. План 2017 года будет также выполнен на 100%, формируется список получателей жилья и на 2018 год. Это прямая задача, поставленная руководителям субъектов президентом РФ Владимиром Путиным", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

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