В Москве стартовал "Инклюзивный фестиваль" для людей с особыми потребностями

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уроки жестового языка, пластические мастер-классы, экскурсии для незрячих посетителей, а также детей и взрослых с когнитивными особенностями пройдут в ГМИИ им. Пушкина в рамках "Инклюзивного фестиваля", который впервые стартовал в понедельник. Об этом ТАСС сообщила куратор проекта.
"В течение недели в ГМИИ им. Пушкина пройдут мероприятия, предназначенные, как для посетителей с обычным здоровьем, так и для публики с особыми потребностями", - сказала куратор "Инклюзивного фестиваля" Евгения Киселева. Она добавила, что в понедельник в главном здании ГМИИ им. Пушкина покажут спектакль "Гамлет" на жестовом языке, он будет транслироваться в прямом эфире на сайте ТАСС.
"В программе фестиваля предусмотрены тактильные занятия, связанные с постоянной экспозицией ГМИИ им. Пушкина. Также посетители смогут познакомиться с макетом музейного городка, рассказывающим, что ждет музей в ближайшем будущем", - рассказала куратор проекта.
В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция, основной темой которой станет формирование доступной среды в музейном пространстве.
Вход на фестиваль, который продлится до 1 октября, является бесплатным для посетителей с инвалидностью. Остальным желающим принять участие в мероприятиях понадобится входной билет в музей.