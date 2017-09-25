Васильева: русский язык выполняет важную гуманитарную функцию в отношениях с Арменией

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". ДосьеБиографии и справки 25 сентября, 15:29
Черчесов: капитан "Спартака" Глушаков не вызван в сборную России из-за травмыСпорт 25 сентября, 15:28
Ставки на контейнерные перевозки снижаютсяТранспорт 25 сентября, 15:18
"Матильду" и "Притяжение" покажут на Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:15
Пресс-конференция, посвященная Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:12
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе SkypeЭкономика и бизнес 25 сентября, 15:12
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия АзароваБиографии и справки 25 сентября, 15:12
Лидер "свободных демократов" Германии предложил обсудить возвращение РФ в G8Международная панорама 25 сентября, 15:09
Черчесов: Смолов и Кокорин не будут дублировать друг друга в составе сборной РоссииСпорт 25 сентября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Русский язык играет важную роль в развитии отношений с Арменией, способствуя росту творческих и человеческих контактов при любых социально-экономических реалиях. Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на встрече с руководством и преподавателями Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна.
"Особая роль в этом процессе [духовной и культурной интеграции народов] принадлежит русскому языку как языку межнационального общения. Русский язык продолжает осуществлять важную гуманитарную функцию, он становится необходимым для чтения профессиональной литературы, что подчеркивает его значение в процессе приобретения научных и социальных знаний", - отметила министр.
По ее словам, несмотря на стремительные социально-экономические преобразования, наблюдается рост творческих и человеческих контактов, процесс духовной и культурной интеграции России и Армении.
"Знание русского языка является важнейшим условием для развития нашего народа", - сказал ректор Армянского государственного педагогического университета Рубен Мирзаханян.
В ходе встречи решением ученого совета вуза главе Минобрнауки Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора. Министру были вручены диплом и соответствующие регалии.