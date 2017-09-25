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Васильева: русский язык выполняет важную гуманитарную функцию в отношениях с Арменией

Общество
25 сентября, 14:14 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 25, сентября. /ТАСС

В ходе встречи в Армянском государственном педагогическом университете имени Хачатура Абовяна главе Минобрнауки РФ присвоено звание почетного доктора

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ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Русский язык играет важную роль в развитии отношений с Арменией, способствуя росту творческих и человеческих контактов при любых социально-экономических реалиях. Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на встрече с руководством и преподавателями Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна.

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"Особая роль в этом процессе [духовной и культурной интеграции народов] принадлежит русскому языку как языку межнационального общения. Русский язык продолжает осуществлять важную гуманитарную функцию, он становится необходимым для чтения профессиональной литературы, что подчеркивает его значение в процессе приобретения научных и социальных знаний", - отметила министр.

По ее словам, несмотря на стремительные социально-экономические преобразования, наблюдается рост творческих и человеческих контактов, процесс духовной и культурной интеграции России и Армении.

"Знание русского языка является важнейшим условием для развития нашего народа", - сказал ректор Армянского государственного педагогического университета Рубен Мирзаханян.

В ходе встречи решением ученого совета вуза главе Минобрнауки Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора. Министру были вручены диплом и соответствующие регалии.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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